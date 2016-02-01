Купить автозапчасти в Минске интернет-магазин

"Fertol.by"

Уважаемые покупатели в интернет магазине представлен огромный выбор автозапчастей для легковых и грузовых автомобилей. Более 85 млн. наименований товара. У нас вы можете купить запчасти на митсубиши, форд, ауди, ситроен, пежо, ровер, бмв, опель, вольво, киа, рено, мазда, крайслер и другие машины.

Автозапчасти под заказ:

Если вдруг купить нужную вам запчасть сегодня вы не сможете по причине их отсутствия на наших складах мы привезем их под заказ. Срок исполнения вашей заявки составит от двух до десяти рабочих дней.

Доставка автозапчастей в Минске:

Доставка курьером осуществляется в любую точку города в пределах МКАД. Стоимость доставки составляет 6 рублей. Если стоимость вашего заказа превысит 120 рублей мы доставим вам его абсолютно бесплатно.

Так же доставка выполняется в любую точку г. Лида. Цена доставки 5 рублей. При заказе автозапчастей на сумму свыше 250 рублей доставка бесплатно.

Так же мы доставляем автозапчасти в любой регион РБ. Совершить покупку может любой житель Белоруссии. Доставка осуществляется EMS Белпочта. Наши покупатели смогут получить свой заказ уже на следующий день после оплаты по указанному адресу.

Причины покупки в магазине fertol.by

1. Быстрая доставка.Уже через три часа вы сможете получить ваши покупки в Минске. Курьер доставит вам по адресу.

2. У нас можно купить автозапчасти в Минске по карте халва и карта покупок. Срок предоставляемой рассрочки 2 месяца.

3. Теперь вы не только покупаете, но можете еще установить автозапчасти на нашем СТО, экономя время и деньги за счет полученной скидки.

4. Запчасти для иномарок только от производителей и официальных дилеров. Весь товар сертифицирован. Гарантия согласно законодательству РБ.

5. Гарантия возврата денег за товар согласно закону о потребителях РБ.

6. Чтобы купить автозапчасти в Минске достаточно сделать один звонок.Наши менеджеры профессионально помогут вам с учетом всех ваших пожеланий.

7. У нас работают только профессионалы. Стаж работы в данной области менеджеров помогающих вам подобрать деталь не меньше 5 лет.

8. На главной странице мы размещаем видео обзоры по всем группам автозапчастей. Надеемся что просмотр поможет вам принять правильное решение и сократит время общения с нашим сотрудником по телефону.

9.Мы находимся не только в просторах интернета у нас есть реальный адрес откуда вы можете самостоятельно забрать покупку или обратится с возникшей проблемой.

10. Интернет-магазин Fertol.by сотрудничает со всеми поставщиками запчастей в Республике Беларусь, имеет максимальные скидки и за счет этого готов предложить своим покупателям самые низкие цены.

11. Приобретая в нашем магазине моторные масла вы можете быть уверены, что вам предложат оригинальный продукт, а не контрафакт. Все масла только от официальных поставщиков.

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